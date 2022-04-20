Гендиректор «Спартака» Мележиков: «Игра — валидол»

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (1:0).

— Как игра?

— Валидол.

— Сомнений не было после того, как забили первыми?

— Сомнений не было, была уверенность. Но матч все равно тяжелый.

— Далее «Лужники»?

— Дальше — следующая игра. Но финал нужно провести в «Лужниках». Только не в Санкт-Петербурге.

— Какой соперник предпочтительнее в полуфинале?

— Кто попадется, тот и будет.

Ранее в 1/2 финала Кубка пробились «Динамо», «Енисей» и «Алания».

Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.