Гендиректор «Спартака» Мележиков: «Игра — валидол»
Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (1:0).
— Как игра?
— Валидол.
— Сомнений не было после того, как забили первыми?
— Сомнений не было, была уверенность. Но матч все равно тяжелый.
— Далее «Лужники»?
— Дальше — следующая игра. Но финал нужно провести в «Лужниках». Только не в Санкт-Петербурге.
— Какой соперник предпочтительнее в полуфинале?
— Кто попадется, тот и будет.
Ранее в 1/2 финала Кубка пробились «Динамо», «Енисей» и «Алания».
Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.
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