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Гендиректор «Спартака» Мележиков: «Игра — валидол»

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Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (1:0).

— Как игра?
— Валидол.

— Сомнений не было после того, как забили первыми?
— Сомнений не было, была уверенность. Но матч все равно тяжелый.

— Далее «Лужники»?
— Дальше — следующая игра. Но финал нужно провести в «Лужниках». Только не в Санкт-Петербурге.

— Какой соперник предпочтительнее в полуфинале?
— Кто попадется, тот и будет.

Ранее в 1/2 финала Кубка пробились «Динамо», «Енисей» и «Алания».

Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-melezhikov-match-validol/
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Мележиков
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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