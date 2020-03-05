Герман Ткаченко считает, что Гончаренко нужно позвонить Тедеско и поздравить с победой

Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, что он думает о ситуации во время матча 1/4 финала Олимп-Кубка России «Спартак» — ЦСКА (3:2 д. в.). После игры произошел конфликт между главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко и его коллегой из «Спартака» Доменико Тедеско. Белорусский специалист отказался пожать руку тренеру красно-белых.

— Конечно, Гончаренко поступил неправильно и недостоин оправданий, — сказал Ткаченко на конференции «Профессия — футбол». — Но нужно обратить внимание и на поведение Тедеско. Конечно, ему надо было сдержаться. У него не было негативного мотива, он бежал и радовался. Он победитель, и ему не нужно так было вести себя. Это неправильно. Но это в любом случае не оправдывает Гончаренко. Он неправильно отреагировал. Гончаренко — нормальный человек, но так вышло. Я бы на месте менеджеров ЦСКА посоветовал тренер позвонить Тедеско и поздравить его с победой.