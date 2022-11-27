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Орлов — о драке в матче «Зенит» — «Спартак»: «Куда полетел Соболев? Как хулиган из подворотни!»

Геннадий Орлов сравнил Александра Соболева с хулиганом из подворотни
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Геннадий Орлов.
Фото Никита Успенский

Комментатор Геннадий Орлов, говоря о массовой драке в концовке матча 6-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, пен. 4:2), заявил «СЭ», что во всем виноват арбитр Владимир Москалев, который выпустил игру из-под контроля.

— Москалев слишком поздно начал показывать карточки. По факту — не упредил драку... Он — главный виновник конфликта на футбольном поле. Какой-то лояльный рефери. Не впечатлил... Где авторитет? Москалева никто не слушал... Я же сидел на матче, видел все своими глазами.

— Что вы видели?

— Промес по своей натуре провокатор, задира. Ну вот такой он по духу. У них все время возникали какие-то стычки с Барриосом. Тот тоже отвечал. И судья не мог этого не видеть! Но Москалев даже не провел профилактической беседы. Ну подзови к себе обоих и предупреди: в следующий раз покажу желтую! Но меня неприятно удивило другое.

— Что?

— Кого удалили у «Спартака»?

27&nbsp;ноября. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0, пен. 4:2. Драка Шамара Николсона и&nbsp;Родригао. Массовая драка и море красных карточек. «Зенит» и «Спартак» лихо завершили год, Питер отправился в Путь регионов

— Николсона, Соболева и Селихова.

— Так вот куда полетел Соболев?! Он уже был заменен! Что это за дела такие?! Его должны по-особому наказать.

Зачем он это сделал?

— Вступился за своих.

— Но он же находился за пределами поля! Это все равно, что выскочить на ринг, когда там дерутся боксеры. Это уже чистой воды хулиганство. Ну что это такое? Как в подворотне? За своих? По-пацански? Ребята, это футбол, вас показывают по телевизору. Надеюсь, КДК во всем разберется. Хочется больше говорить об игре. «Спартак» свою задачу выполнил, сыграл на ничью. В первом тайме красно-белые вообще не шли даже вперед. После перерыва «Зенит» создал несколько опасных моментов. Но у питерцев непродуктивно сыграл Сергеев, да и Кассьерра вышел на замену неудачно. В общем, сине-бело-голубым нужен еще нападающий.

После драки главный судья матча Владимир Москалев принял решение удалить шестерых футболистов: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак»).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Германия

П1

26%

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П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит 4
Спартак 2
Матч завершен (ПЕН)

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
Александр Соболев
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
37
25
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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