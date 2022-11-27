Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:45

Все зенитовцы и спартаковцы удалены за агрессию. На сколько матчей их дисквалифицируют?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Массовая драка на футбольном поле после окончания основного времени матча «Зенит» — «Спартак».
Фото Сергей Волгин

Как стало известно «СЭ», зенитовцы Вильмар Барриос, Малком, Родригао и спартаковцы Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов удалены за агрессивное поведение.

Такая формулировка, использованная судьей матча 6-го тура группового турнира Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, пен. — 4:2) Владимиром Москалевым, означает, что ко всем шестерым можно применить пункт 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС. За такой проступок полагается дисквалификация на срок до четырех матчей. Естественно, речь идет о пропуске встреч Кубка России, а не чемпионата.

Если бы арбитр написал, что кто-то из игроков попытался оказать физическое воздействие на соперника, тогда можно было говорить о дисквалификации на срок от трех до шести встреч.
А вот оказание физического воздействия (за исключением случаев агрессии, серьезного нарушения правил и лишения явной возможности забить гол) приводит к дисквалификации на срок от шести месяцев до двух лет.

Кроме указанных футболистов во втором тайме был удален тренер «Спартака» Владимир Слишкович. Если он наказан за оскорбительное поведение в отношении судьи, тогда его могут дисквалифицировать на срок от двух до четырех матчей.

27&nbsp;ноября. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0, пен. 4:2. Владимир Москалев после драки футболистов. Покадровый разбор массовой драки «Спартака» и «Зенита» с 6 удалениями. С чего все началось?

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит 4
Спартак 2
Матч завершен (ПЕН)

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
Александр Селихов
Вильмар Барриос
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Коста-Рику не сломали 0:7 от Испании. Обыграли Японию и сохраняют шансы на плей-офф
Масштабная драка после матча «Зенит» — «Спартак»: команды сошлись стенка на стенку, в ход пошли удары кулаками и ногами
Сбившая мать с детьми на тротуаре в Москве заявила, что потеряла сознание
Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку на поле
Суд арестовал избившего соседа по салону самолета Москва – Петербург врача
Как спасают деревья в России
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Хлусевич рассказал, что игроки «Спартака» посмеялись над видео с дракой с «Зенитом»
Генеральный директор «Локомотива» отказался отвечать на вопрос о возможном уходе из клуба
Гендиректор «Локомотива»: «Футболисты понимают, что нам нужно серьезно улучшить качество игры и набрать как можно больше очков»
«Зенит» — «Спартак»: самая грандиозная драка Кубка России
Орлов — о драке в матче «Зенит» — «Спартак»: «Куда полетел Соболев? Как хулиган из подворотни!»
Гендиректор «Нижнего Новгорода» о формате Кубка: «Разнообразие для нашего футбола и с финансовой точки зрения тоже интересно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов — о драке в матче «Зенит» — «Спартак»: «Куда полетел Соболев? Как хулиган из подворотни!»

Хлусевич рассказал, что игроки «Спартака» посмеялись над видео с дракой с «Зенитом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости