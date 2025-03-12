Пивоваров — о красной карточке Маухуба: «Обжаловать не будем. Он подвел команду»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в первом матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Результат нас не устраивает. То, как развивался матч, наверное, логично, что ЦСКА победил. При равном счете и равной игре наш нападающий получил красную. Обжаловать не будем. Подвел команду. Сразу же пропустили, хотя были моменты и после. ЦСКА уверенно довел матч до победы. Еще вторая игра, разрыв минимальный. Будем играть на победу.

Два нападающий пропустят игру? Есть определенная вариативность в атаке: Гладышев, Нгамале и другие игроки. Будем играть от своих возможностей. Нам принципиально выигрывать в каждом матче, — сказал Пивоваров.