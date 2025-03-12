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Койта: «Для меня самым главным было одержать победу над «Динамо»

Нападающий ЦСКА Секу Койта прокомментировал свой гол в ворота «Динамо» (2:1) в первом матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Для меня самым главным было одержать победу. Мы совершали ошибки, были также и положительные моменты. Но это двухматчевое противостояние. Сейчас мы забудем эту игру и будем готовиться к ответной встрече с «Динамо».

Да, я забил красивый мяч. Мы отрабатываем эти моменты с защитниками на тренировках. Это результат работы на тренировках. Когда я принял мяч, я почувствовал за спиной Фернандеса. Он подумал, что я плохо принял мяч, сделал плохое касание и именно в этот момент, когда он сделал движение вперед, я прокинул мяч и обыграл его. Затем я увидел, что вратарь «Динамо» чуть вышел и решил пробить. Удалось забить. Да, я забил красивый мяч, но ничего экстраординарного. В топовых чемпионатах забивают похожие мячи, я всего лишь забил гол, — сказал Койта после матча.

— Складывается ощущение, что тебе легче забить с более сложных ситуаций?

— Да, бывают моменты, которые кажутся более простыми и меня это отвлекает как игрока. Кажется, что мяч уже в сетке. Поэтому я думаю, что проблема в концентрации. А когда момент более сложный, я более сконцентрирован. Второй причиной является усталость. Из-за нее я могу не забить из более простых ситуаций.

Ответный матч между командами пройдет 15 апреля в Москве на «ВТБ Арене».

Нападающий ЦСКА Секу Койта забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Динамо&raquo;.Шедевр от Койта, шок-удаление Маухуба. ЦСКА — фаворит перед ответным матчем с «Динамо»

Дарик Агаларов

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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Секу Койта
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