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«Локомотив» сыграет против «Ахмата» в полуфинале пути регионов Кубка России, «Спартак» примет «Урал»

Алина Савинова
Трофей Кубка России по футболу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В среду, 12 марта, состоялась жеребьевка финальной части FONBET Кубка России.

Пары 1-го этапа 1/2 финала плей-офф пути регионов:

«Локомотив» — «Ахмат»;

«Спартак» — «Урал».

Игры пройдут в период с 15 по 17 апреля.

В рамках 2-го этапа 1/2 финала пути регионов победитель пары «Спартак» — «Урал» сыграет с проигравшим в противостоянии на стадии полуфинала пути РПЛ «Динамо» (Москва) — ЦСКА, а победитель матча «Локомотив» — «Ахмат» встретится с проигравшим в паре «Зенит» — «Ростов».

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Кубок России
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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