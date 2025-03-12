«Локомотив» сыграет против «Ахмата» в полуфинале пути регионов Кубка России, «Спартак» примет «Урал»

В среду, 12 марта, состоялась жеребьевка финальной части FONBET Кубка России.

Пары 1-го этапа 1/2 финала плей-офф пути регионов:

«Локомотив» — «Ахмат»;

«Спартак» — «Урал».

Игры пройдут в период с 15 по 17 апреля.

В рамках 2-го этапа 1/2 финала пути регионов победитель пары «Спартак» — «Урал» сыграет с проигравшим в противостоянии на стадии полуфинала пути РПЛ «Динамо» (Москва) — ЦСКА, а победитель матча «Локомотив» — «Ахмат» встретится с проигравшим в паре «Зенит» — «Ростов».