Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов — о победе над «Ростовом»: «Пять минут порадоваться»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о победе в матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России против «Ростова» (1:0).

«Нужно немного порадоваться, а дальше возвращаться, работать и работать, заниматься тактикой, стратегией. Хорошее настроение. Очень важная победа для ребят. Я уверен, она воодушевит их, они почувствуют, определенный подъем. Наверное, психологически это позитивно скажется на общем настроении. Но, повторюсь, надо пять минут порадоваться, а дальше побеждать в других матчах Кубка и чемпионата тоже», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Пари НН» набрал 3 очка и занимает третье место в турнирной таблице группы С. «Ростов» не заработал ни одного балла за две игры и располагается на последней строчке.