Медведев сравнил игру за «Амкал» и «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном участии в матче FONBET Кубка России в составе «Амкала».

Ранее президент «Амкала» Герман Попков заявил, что хочет установить рекорд Кубка России, выпустив на поле самого возрастного футболиста. Как сообщал Telegram-канала СБГ Телега Медведев, отмечающий сегодня, 14 августа, свой 70-й юбилей, станет самым возрастным участником Кубка России.

«В «Амкале» не легче, чем в «Зените», попасть в основу или даже в ротацию», — сказал Медведев «СЭ».

19 августа «Амкал» сыграет на выезде с «Калугой» во втором раунде Пути регионов. В первом раунде клуб медиалиги победил «Квант» со счетом 3:1.