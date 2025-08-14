Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов о судействе: «Сложно оценить, были ли эпизоды, которые вызывают у нас сомнения»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о судействе в матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России против «Ростова» (1:0).

«Мы достаточно трепетно относимся к судейству в каждом матче и вырабатываем свою позицию консолидировано: Спортивный блок, тренерский штаб если считает нужным обратить внимание на судейство, безусловно, мы обращаемся в РФС, чтобы рассудили те или иные ситуации. Пока такого разговора не было. Посмотрим. Сейчас сложно оценить, были ли эпизоды, которые вызывают у нас сомнения или недоумения», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Пари НН» набрал 3 очка и занимает третье место в турнирной таблице группы С. «Ростов» не заработал ни одного балла за две игры и располагается на последней строчке.