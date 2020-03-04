Где пройдет полуфинал между «Зенитом» и «Спартаком»?

В одном из полуфинальных матчей Кубка России-2019/20 сыграют «Зенит» и «Спартак». Но где пройдет игра между этими командами?

Ответ на такой вопрос должен давать регламент турнира. Однако там вы его не найдете. Есть версия, почему. В регламенте Кубка-2017/18 в пункте 4.12 четко объяснялось, как определяются хозяева полей в матчах 1/8, 1/4 и 1/2 финала — «по наибольшей разности выездов и приемов, а в случае равенства этого показателя — жребием».

В следующем сезоне формат розыгрыша Кубка изменился: четвертьфиналы и полуфиналы состояли из двух матчей. Соответствующим образом изменился и регламент.

Но когда формат опять поменяли, регламент, похоже, забыли привести в соответствие. Сейчас в нем подробно описывается, как определяются хозяева полей в 1/16 и 1/8 финала. И точка.

Помимо этого есть пункты о совместной комиссии. Она проводит жеребьевки, определяя хозяев и гостей, а также «рассматривает вопросы, возникающие по ходу проведения соревнования, связанные с местом и сроками проведения матчей и/или иные вопросы, возникшие по причине каких либо разногласий между участниками соревнования».

Исходя из логики, можно предположить, что «Зенит», проведший два из трех кубковых матчей в гостях, примет «Спартак», который дважды играл дома. Именно из логики — но не из регламента, хотя в нем такие положения должны быть четко прописаны. (Александр Бобров)