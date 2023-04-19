Гаврилов назвал позором вылет «Спартака» из FONBET Кубка России

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал вылет «Спартака» из FONBET Кубка России после поражения от «Акрона» (1:2).

«Вылет «Спартака» из Кубка — это позор. Я спартаковец, а мне как обидно. Как может команда РПЛ проиграть какой-то команде из Жигулевска? У меня просто в голове не укладывается. Что сейчас творится с болельщиками «Спартака»? Это кошмар. Мне стыдно», — приводит «РБ Спорт» слова Гаврилова.

«Акрон» в следующем раунде сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Крылья Советов».