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15 мая 2025, 12:41

Тороп: «Зенит» бился очень хорошо, но ЦСКА был лучше»

Сергей Разин
корреспондент

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп поделился впечатлениями от победы в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (2:0, 5:4 — пен.).

«Вообще, у нас вся команда была уверена в течение двух недель, что мы пройдем «Зенит». Не знаю, как это объяснить. Может, космическая связь или еще что-то. Мы говорили про то, что пройдем «Зенит». Тоже думал о пенальти, готовился. И с Дивеевым поговорили, делал подсказки. Просто была какая-то тактика, и я ее придерживался.

Хотелось отомстить в футбольном плане за прошлый год. Большое уважение к «Зениту», они бились очень хорошо, но мы были лучше», — сказал Тороп в интервью пресс-службе клуба.

ЦСКА по итогам двух матчей с «Зенитом» вышел в суперфинал Кубка России, где сыграет с победителем пары «Спартак» — «Ростов». Суперфинал пройдет 1 июня в Лужниках.

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Владислав Тороп
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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