Аленичев и Сычев проведут жеребьевку полуфинала Кубка России

Экс-футболисты сборной России Дмитрий Аленичев и Дмитрий Сычев примут участие в жеребьевке полуфинала БЕТСИТИ Кубка России, информирует сайт РФС. Она пройдет в четверн, 21 апреля (начало — в 20.55 мск).

В полуфинале сыграет московское «Динамо», обыгравшее калининградскую «Балтику» и победители матчей: «Енисей» (Красноярск) — «Рубин» (Казань), «Алания» (Владикавказ) — «Зенит» (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва).

Встречи 1/2 финала Кубка Росии пройдут 11 — 12 мая.

Пары команд определит жеребьевка, которая будет состоять из двух раундов. Сначала команды разобьют на две корзины. Затем из каждой корзины поочередно достанут по одному шару для формирования пар.

Хозяева полей будут определены с учетом матчей, сыгранных дома и на выезде начиная с 1/8 финала. В случае равенства показателя «дом-выезд» состоится дополнительная жеребьевка.