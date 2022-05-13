Белоус: «Победой в кубке руководители «Спартака» смогут отмазаться перед болельщиками»

Футбольный функционер Юрий Белоус оценил текущий сезон «Спартака».

Он считает, что победа красно-белых в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» прикроет остальные неудачи команды.

«Существует негласное правило: если команда завоевывает трофей, сезон для нее считается успешным. Даже если клуб останется в чемпионате страны на нынешнем 9-м месте, его руководители смогут отмазаться перед болельщиками. Дескать, трофей же выигран, какие претензии?! И все сразу забудут, что в полуфинале москвичи выбили «Енисей» — команду из второго дивизиона. И про неудачи в премьер-лиге тоже забудут. Думаю, менеджмент красно-белых сейчас делает ставку именно на это», — цитирует Белоуса Betonmobile.ru.

Финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет в «Лужниках» 29 мая. Начало — в 17.00 (мск).