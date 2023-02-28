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Сегодня, 09:22

Камоцци — о выступлении «Спартака»: «Надеюсь, все продолжится в том же духе, и команда поборется за чемпионство»

Алина Савинова
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил перспективы красно-белых в РПЛ после победы команды в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Локомотива» (4:2).

«Отличный матч в исполнении «Спартака»! Надеюсь, что все продолжится в том же духе, и команда будет бороться за чемпионство», — приводит Sport24 слова Камоцци.

По итогам двух игр с железнодорожниками «Спартак» вышел в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В турнирной таблице чемпионата страны красно-белые занимают второе место, набрав 36 очков за 17 туров.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-28-kamotstsi-otlichnyy-match-spartaka-nadeyus-vse-prodolzhitsya-v-tomzhe-dukhe-i-komanda-budet-borotsya-za-chempionstvo
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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