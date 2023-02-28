Алаев надеется, что медийные клубы примут участие в следующем розыгрыше FONBET Кубка России

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о возможном участии медийных футбольных клубов в FONBET Кубке России.

«Примут ли участие клубы Медиалиги в следующем розыгрыше Кубка России? Надо обращаться к коллегам из РФС. Лично я на это надеюсь. Их первый год получился успешным. Я за то, чтобы они участвовали. По моему мнению, получился отличный опыт», — приводит «РБ Спорт» слова Алаева.

В текущем сезоне в Кубке России принимали участие два клуба медиалиги — «Амкал» и 2Drots. Московский клуб вылетел на стадии 1/64 финала, уступив в серии пенальти санкт-петербургской «Звезде» (2:2, пенальти — 2:4). Блогерская команда 2Drots проиграла «Текстильщику» во встрече 1/128 финала (1:1, пенальти — 3:5).