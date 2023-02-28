Агент Бальде: «Голы за «Спартак» обязательно будут»

Федерико Пастарелло, агент форварда «Спартака» Кейта Бальде, высказался об отсутствии голов у футболиста в первых двух официальных матчах 2023 года.

«Нет, отсутствие голов не огорчает Кейта, голы за «Спартак» обязательно у Бальде будут. Самое главное не его голы, а чтобы «Спартак» добивался успеха», — цитирует Пасторелло Metaratings.ru.

В 2023 году Бальде принял участие в двух матчах за «Спартак». В первой четвертьфинальной игре FONBET Кубка России против «Локомотива» (1:0) он провел на поле 16 минут, в ответной встрече с железнодорожниками (4:2) — 3 минуты. В этих матчах форвард не отличился результативными действиями.