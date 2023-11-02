FONBET Кубок России, Путь РПЛ: все участники 1/4 финала

Определились все участники 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

По итогам групповой стадии первые места в группах заняли ЦСКА, «Локомотив», «Зенит» и «Спартак». Вторыми в своих группах стали «Оренбург», «Ростов», «Балтика» и «Динамо».

Жеребьевка четвертьфинала Пути РПЛ состоится в пятницу, 3 ноября и начнется в 12.00 (мск). Согласно регламенту, команды, игравшие между собой в группе, не могут встретиться в 1/4 финала.

Четвертьфинал Пути РПЛ будет состоять из двух матчей. Команды, занявшие первые места, проведут первые игры на выезде, а вторые — на своем поле.

Первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ пройдут с 28 по 30 ноября, ответные встречи — с 2 по 4 апреля.

Проигравшие в четвертьфинале Пути РПЛ вылетят в сетку Пути регионов и сыграют там против победителей матчей первого этапа 1/4 финала Пути регионов.