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Сегодня, 23:26

Тюкавин: «Надо продолжать работать над реализацией, все придет»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о своей результативности после матча 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Пари НН» (2:1).

«Тяжелый матч, вы сами видели. На последних секундах вырвали победу. Очень рады. Конечно, не хотелось бы играть в Пути регионов. Хорошо, что заняли второе место в своей группе.
Надо продолжать работать над реализацией, все придет. Кроме гола было еще три момента, обидно, что не залетело. Нужно работать, тренироваться», — сказал Тюкавин.

В сезоне-2023/24 Тюкавин забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

Благодаря победе над «Пари НН» бело-голубые заняли второе место в группе D и вышли в четвертьфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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