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1 августа, 15:28

Telegraph: УЕФА потребовал от Инфантино уйти с поста главы ФИФА

Алина Савинова
Джанни Инфантино.
Фото Global Look Press

УЕФА настаивает на отставке Джанни Инфантино с поста президента ФИФА, сообщает Telegraph.

По информации источника, УЕФА предъявил Инфантино ультиматум: уйти в отставку самостоятельно, либо будет инициирован экстренный вотум недоверия. Все 55 стран-членов УЕФА готовы проголосовать за отстранение 56-летнего функционера, если он откажется уйти добровольно. Для запуска вотума недоверия достаточно 43 голоса.

Ранее УЕФА заявил об утрате доверия к главе ФИФА и отметил, что Инфантино не выполнил предвыборные обещания.

28 июля ФИФА сообщила о планах создать новую структуру, которой планировалось передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира, и продать ее четверть за 4,2 миллиарда долларов частным инвесторам. Это предложение отвергли УЕФА, КОНКАКАФ, AФК и КОНМЕБОЛ. В субботу Инфантино заявил, что предложение о создании компании FIFA Forward Enterprise (FFE) не получит дальнейшего развития.

Джанни Инфантино.«Проект вызвал разногласия». ФИФА отказалась от планов по продаже части прав на чемпионат мира

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