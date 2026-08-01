Telegraph: УЕФА потребовал от Инфантино уйти с поста главы ФИФА

УЕФА настаивает на отставке Джанни Инфантино с поста президента ФИФА, сообщает Telegraph.

По информации источника, УЕФА предъявил Инфантино ультиматум: уйти в отставку самостоятельно, либо будет инициирован экстренный вотум недоверия. Все 55 стран-членов УЕФА готовы проголосовать за отстранение 56-летнего функционера, если он откажется уйти добровольно. Для запуска вотума недоверия достаточно 43 голоса.

Ранее УЕФА заявил об утрате доверия к главе ФИФА и отметил, что Инфантино не выполнил предвыборные обещания.

28 июля ФИФА сообщила о планах создать новую структуру, которой планировалось передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира, и продать ее четверть за 4,2 миллиарда долларов частным инвесторам. Это предложение отвергли УЕФА, КОНКАКАФ, AФК и КОНМЕБОЛ. В субботу Инфантино заявил, что предложение о создании компании FIFA Forward Enterprise (FFE) не получит дальнейшего развития.