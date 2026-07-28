Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

28 июля, 19:19

«Нефтяник» разгромил «Анжи» в матче Кубка России

Алина Савинова

«Нефтяник» одержал крупную победу над «Анжи» в матче 1-го раунда пути регионов FONBET Кубка России — 5:1. Игра прошла на стадионе «Труд» в Махачкале.

Голы «Нефтяника» забили Шахбан Магомедов, Асилдер Темирсултанов, Гаирбег Манапов, Магомед Курбанов и Гусейн Караев. У «Анжи» отличился Арсен Вагидов.

«Анжи» на 77-й минуте остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил Марат Индрисов.

В следующем раунде Кубка России «Нефтяник» сыграет против «Чайки».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.
28 июля, 17:00. Труд (Махачкала)
Анжи
1:5
Нефтяник
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
ФК Анжи
Читайте также
«Мир потерял одного из величайших альпинистов». Нирмал Пурджа погиб после схода лавины на Броуд-Пике
Еще одна команда отказалась от Дзюбы, «Зенит» нашел очередного тусовщика, побег Барко из «Спартака» срывается. Трансферные слухи РПЛ
Силы ПВО за июль сбили 780 беспилотников на подлете к Москве
В Таиланде предъявили обвинения четырем фигурантам дела об убийстве россиян
УЕФА потребовал отставки Инфантино. Отказ от планов по продаже части прав на ЧМ не помог президенту ФИФА
Боевика «Кракена» задержали в Киеве по подозрению в убийстве украинца на Бали
Популярное видео
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
Полузащитник «Краснодара» Кривцов: «Обидно, что два трофея упустили, мне бы хотелось больше Кубок России выиграть»
FONBET Кубок России, расписание и результаты 1-го раунда Пути регионов: 2DROTS обыграл «Орел», «ФК 10» победил «Космос» и другие матчи
Любительский клуб «ФК 10» победил «Космос» в FONBET Кубке России
КДВ выбил «Темп» из FONBET Кубка России
«СКА Ростов» победил пензенский «Зенит» по пенальти в FONBET Кубке России
«Тосно» разгромил «Кировец-Восхождение» в Кубке России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Фанком Броук Бойз» победил «БоМиК» в Кубке России, Смолов сделал голевую передачу

Стример Анар уверен, что забьет за 2DROTS в Кубке России
Новости
RSS RSS
Все новости