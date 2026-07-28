«Нефтяник» разгромил «Анжи» в матче Кубка России

«Нефтяник» одержал крупную победу над «Анжи» в матче 1-го раунда пути регионов FONBET Кубка России — 5:1. Игра прошла на стадионе «Труд» в Махачкале.

Голы «Нефтяника» забили Шахбан Магомедов, Асилдер Темирсултанов, Гаирбег Манапов, Магомед Курбанов и Гусейн Караев. У «Анжи» отличился Арсен Вагидов.

«Анжи» на 77-й минуте остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил Марат Индрисов.

В следующем раунде Кубка России «Нефтяник» сыграет против «Чайки».