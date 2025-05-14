Чалов — о победе ЦСКА над «Зенитом» в Кубке России: «Классная игра»

Форвард ПАОКа и бывший футболист ЦСКА Федор Чалов прокомментировал выход команды в суперфинал FONBET Кубка России.

— Как вам игра? «Зенит» победили.

— Рад. Классная игра.

— В раздевалку заходили?

— Нет.

В первой игре финала Пути РПЛ «Зенит» победил со счетом 2:0, а в ответном матче ЦСКА обыграл сине-бело-голубых — 0:2 (пенальти 3:4).

В суперфинале армейцы сыграют с победителем финала Пути регионов между «Спартаком» и «Ростовом»