Чалов — о победе ЦСКА над «Зенитом» в Кубке России: «Классная игра»
Форвард ПАОКа и бывший футболист ЦСКА Федор Чалов прокомментировал выход команды в суперфинал FONBET Кубка России.
— Как вам игра? «Зенит» победили.
— Рад. Классная игра.
— В раздевалку заходили?
— Нет.
В первой игре финала Пути РПЛ «Зенит» победил со счетом 2:0, а в ответном матче ЦСКА обыграл сине-бело-голубых — 0:2 (пенальти 3:4).
В суперфинале армейцы сыграют с победителем финала Пути регионов между «Спартаком» и «Ростовом»
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