Бабаев назвал героями футболистов ЦСКА после победы над «Зенитом»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал «СЭ» победу армейцев над «Зенитом» (3:2 по сумме двух встреч) в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России

— Ребята, герои! Ребята совершили, не скажу, что невозможное, но был очень сложный матч. И с точки зрения результата первой игры. И сегодня непросто складывался матч, видели, что у «Зенита» были моменты. Удача немного сопутствовала нам, проявили характер. И считаю, что заслуженно победили сегодня! — сказал «СЭ» Бабаев.

В суперфинале Кубка России армейцы сыграют с победителем финала Пути регионов между «Спартаком» и «Ростовом».