Шварц считает, что «Крылья Советов» заслуженно обыграли «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Стефан Шварц поделился впечатлениями после матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов» (0:2).

«Я хотел бы поздравить «Крылья Советов» с заслуженной победой, — цитирует Шварца официальный сайт «Динамо» 8 апреля. — Сегодня самарцы очень хорошо себя проявили. К сожалению, мы пропустили гол в начале встречи, и дальше игра складывалась не так, как мы планировали.

Ранний гол придал уверенности самарцам, и они уже могли играть по счёту. В то же время хозяева очень хорошо переходили из обороны в атаку. Мы должны были во многих моментах действовать проще. Сегодня мы совершили очень много технических ошибок. У нас не получилось сыграть столь интенсивно, как мы планировали.

Да, мы проиграли много единоборств в этом матче. Самарцы лучше цеплялись за мяч. Наша команда сегодня была не очень свежа ментально. Проблема была в том, что мы пропустили быстрый гол. Было очень много технического брака, что типично для кубковых встреч. Эти моменты нам нужно будет исправлять».

Жеребьевка 1/2 финала состоится 9 апреля.