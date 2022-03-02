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Ещенко — об игре «Спартака» с «Кубанью»: «Не должно быть ни малейшей расслабленности»

Ещенко заявил, что намерен получить категорию Pro
Роман Шишов
Корреспондент

Тренер «Спартака» Андрей Ещенко в интервью клубному сайту рассказал о категории Pro и поделился ожиданиями от матча с «Кубанью» в Кубке России.

— Дальше в планах — получение категории Pro?

— Да, уже в сентябре начнется годичное обучение. Работе не помешает: учеба начнется во время паузы на игры сборных.

— Нас ждет кубковый матч с «Кубанью». Есть ли у этой команды что-то общее с той, за которую ты играл?

— Я вспоминаю «Кубань» как клуб с хорошими условиями, в котором были классные футболисты. Обидно, что мы тогда не смогли выиграть Кубок. Я как раз вернулся воодушевленным после чемпионата мира. Но финальный матч с «Локомотивом» пропустил из-за аварии. До сих пор чувствую вину за то, что не смог помочь команде. Когда приезжаю в Краснодар, тренируюсь на базе «Кубани», знаю там многих сотрудников.

— Кубок России — возможность выиграть трофей в этом сезоне.

— Тренерский штаб настроит команду как надо, без каких-либо поблажек. Не должно быть ни малейшей расслабленности в головах игроков. Да, «Спартак» выше классом, но все доказывается на поле. Средние команды часто выигрывают у топов за счет собранности, самоотдачи, желания и даже самопожертвования. Хорошо знаю это на своем примере. Обыгрываешь «Спартак» — и о тебе пишут сразу все СМИ.

Когда оказался здесь, было непросто играть против команд, которые в матче с нами выкладывались на двести процентов, а с другими соперниками были не так активны и эмоциональны. «Спартак» — «красная тряпка» для всех, это факт. Всем хочется победить или как минимум отобрать очки.

Напомним, матч «Спартак» — «Кубань» пройдет сегодня, 2 марта, и начнется в 20.00 мск.

Источник: https://spartak.com/news/2022-03-02-andrey_yeshchenko_poka_ya_dlya_igrokov_drug_no_dumayu_stat_postrozhe/
Андрей Ещенко
ФК Кубань
ФК Спартак (Москва)
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