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Сегодня, 20:17

Дюков: «Лужники» — наша главная спортивная арена, здесь должны проходить матчи»

Президент РФС Дюков оценил проведение финала БЕТСИТИ Кубка России в «Лужниках»
Антон Иванов
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал организацию финального матча БЕТСИТИ Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» (1:2) на стадионе «Лужники» в Москве.

«Сегодня трибуны были переполнены. Свободны были только места в буферных зонах для безопасности. Это неплохой результат. «Лужники» — наша главная спортивная арена, здесь должны проходить матчи. В следующем сезоне «Торпедо» заявил этот стадион. Мы и дальше планируем здесь проводить матчи как внутренних турниров, так и международные. При этом, насколько правильно проводить все финалы здесь, мнения разделились. С одной стороны, главная арена. С другой стороны, в регионах у нас прекрасные арены, которые тоже хотят принимать у себя такие матчи. Жизнь меняется, неправильно сейчас принимать долгосрочное решение. Будем каждый год действовать по ситуации», — сказал Дюков «СЭ».

Более 69 тысяч зрителей присутствовали на финале БЕТСИТИ Кубка России. Общая вместимость стадиона «Лужники» составляет 73 189 зрителей.
БЕТСИТИ Кубок России
Александр Дюков
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