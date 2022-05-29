Президент РФС Александр Дюков прокомментировал организацию финального матча БЕТСИТИ Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» (1:2) на стадионе «Лужники» в Москве.

«Сегодня трибуны были переполнены. Свободны были только места в буферных зонах для безопасности. Это неплохой результат. «Лужники» — наша главная спортивная арена, здесь должны проходить матчи. В следующем сезоне «Торпедо» заявил этот стадион. Мы и дальше планируем здесь проводить матчи как внутренних турниров, так и международные. При этом, насколько правильно проводить все финалы здесь, мнения разделились. С одной стороны, главная арена. С другой стороны, в регионах у нас прекрасные арены, которые тоже хотят принимать у себя такие матчи. Жизнь меняется, неправильно сейчас принимать долгосрочное решение. Будем каждый год действовать по ситуации», — сказал Дюков «СЭ».