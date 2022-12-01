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Экс-арбитр ФИФА Скомина назвал справедливой дисквалификацию игроков «Зенита» и «Спартака» за драку

Микеле Антонов
Корреспондент
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Дамир Скомина.
Фото Global Look Press

Бывший арбитр ФИФА Дамир Скомина в комментарии для «СЭ» оценил решение КДК РФС дисквалифицировать 6 футболистов на 6 матчей Кубка России по итогам массовой драки в матче группы Пути РПЛ «Зенит» — «Спартак» (0:0, 4:2 — по пен.).

«Совершенно справедливо судья показал красные карточки шести игрокам, участвовавшим в драке! Решение верное. Думаю, что соответствующий орган РФС тщательно обдумал меру наказания. Шесть матчей дисквалификации — действительно хорошее решение», — сказал Скомина «СЭ».

Главный арбитр встречи Владимир Москалев удалил всех шестерых игроков с поля в матче «Зенит» — «Спартак». Красные карточки получили: Родригао, Малком и Вильмар Барриос (все трое — «Зенит»), а также Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов (все трое — «Спартак»).

1 декабря стало известно, что КДК дисквалифицировал шестерых футболистов «Зенита» и «Спартака» (0:0, 4:2 — по пен.) на шесть матчей Кубка страны за массовую драку в концовке матча 27 ноября в Санкт-Петербурге.

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