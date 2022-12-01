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Сегодня, 17:24

Агент Малкома назвал несправедливым решение о дисквалификации бразильца на 6 матчей

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Зенита» Малкома, прокомментировал «СЭ» решение КДК РФС дисквалифицировать футболиста на шесть матчей Кубка России.

«Я считаю, что решение дисквалифицировать Малкома на 6 матчей несправедливо. Шесть матчей — крайне много! Хорошо, что «Зенит» это оспорит», — сказал Луис «СЭ».

В четверг, 1 декабря КДК РФС дисквалифицировал Малкома, еще двоих футболистов «Зенита» Родргигао и Вильмара Барриоса, а также троих игроков «Спартака» — Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона — на 6 матчей Кубка России за драку во время матча турнира между этими командами.

«Зенит» намерен оспорить решение о дисквалификации своих футболистов.

Малком Филипе (Малком)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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