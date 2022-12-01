Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» оценил решение КДК дисквалифицировать 6 футболистов на 6 матчей Кубка России по итогам массовой драки в матче группы Пути РПЛ «Зенит» — «Спартак» (0:0, 4:2 — по пен).

«Если решение вынесено, то КДК, как руководящий орган, праве выносить такие решения. Насколько это сурово или мягко говорить не могу. Решение принято и ему нужно следовать. «Зенит» будет подавать апелляцию? Это решение клуба. Любой может оспаривать решение», — сказал Левников «СЭ».

Ранее 1 декабря стало известно, что КДК дисквалифицировал шестерых футболистов «Зенита» и «Спартака» (0:0, 4:2 — по пен.) на шесть матчей Кубка страны за массовую драку в концовке матча 27 ноября в Санкт-Петербурге.

Главный арбитр встречи Владимир Москалев удалил всех шестерых игроков с поля в матче «Зенит» — «Спартак». Красные карточки получили: Родригао, Малком и Вильмар Барриос (все трое — «Зенит»), а также Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов (все трое — «Спартак»).