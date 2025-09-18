Станкович: «Нельзя сказать, что «Ростов» нас удивил»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос, удивила ли его игра «Ростова» (1:2) в матче пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Насколько удивил «Ростов»? И насколько команда выполнила установку?

— Нельзя сказать, что они нас удивили. Мы понимали, с каким менталитетом и характером они выходят на поле. Все 90 минут они бьются, прессингуют. В этом отношении «Ростов» нас не удивил. Когда проигрываешь — необходимо сделать анализ. В нашем случае это необходимо сделать как можно скорее. Сейчас нужно поспать и завтра на холодную голову все проанализировать.