Джикия извинился перед фанатами за вылет из FONBET Кубка России из-за поражения «Акрону»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о том, что можно сказать болельщикам, которые недовольны результатом матча FONBET Кубка России с «Акроном» (1:2). Из-за поражения команда вылетела из турнира.

— Никто не удовлетворен. Команда полностью берет на себя ответственность за поражение. Все — взрослые люди, долго сидели, разговаривали в раздевалке, мы все понимаем. Понятное дело, никто не думал, что так произойдет, никто не хотел. Хочется извиниться перед людьми, которые сегодня не только здесь, в Жигулевске, но и по всей России поддерживали нас.

— Последние полчаса матча вы провели на ногах. Вам жаль, что не можете помочь команде?

— Понятное дело, что на сегодняшний день я полностью не готов играть. Процесс восстановления еще идет. Надеюсь, к следующей игре состояние будет лучше и уже смогу помочь команде.

— То есть, к матчу с «Краснодаром» вас можно будет ждать на поле?

— С Божьей помощью.