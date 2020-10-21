«Думаю, все равно его поменяют». Рахимов раскритиковал новый формат Кубка России

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов высказал свое мнением о новом формате Кубка России с групповым этапом.

— Формат Кубка, если честно, мне непонятен, — признался Рахимов. — Я с этим никогда не сталкивался. Мне кажется, лучше играть один матч или дома или на выезде (с одним соперником. — Прим. «СЭ»). Я не сторонник такого формата, но раз выбрали... Думаю, все равно его поменяют. (Севастиан Терлецкий)