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«Думаю, все равно его поменяют». Рахимов раскритиковал новый формат Кубка России

22:41
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Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов высказал свое мнением о новом формате Кубка России с групповым этапом.

— Формат Кубка, если честно, мне непонятен, — признался Рахимов. — Я с этим никогда не сталкивался. Мне кажется, лучше играть один матч или дома или на выезде (с одним соперником. — Прим. «СЭ»). Я не сторонник такого формата, но раз выбрали... Думаю, все равно его поменяют. (Севастиан Терлецкий)

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: Кубок России-2020/21. Групповой раунд




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