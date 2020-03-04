Доменико Тедеско: «Надеемся, Бакаев сможет сыграть против «Краснодара»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил состояние полузащитника Зелимхана Бакаева, который не смог завершить матч 1/4 финала Олимпи-Кубка России против ЦСКА (3:2 д.в.) из-за сотрясения мозга.

— Сможет ли Бакаев сыграть с «Краснодаром», и почему такое влияние на созидательную игру оказала его травма?

— Надеемся, что он сможет сыграть против «Краснодара», сегодня проведем обследование. Безусловно, если убрать такого игрока с такой техникой и скоростью, это другая игра. Но Гус вышел хорошо и был близок к тому, чтобы забить четвертый гол. Прессинг с его стороны был тоже хорош, особенно в овертайме. Мы можем заменить каждого, это наша задача. У нас также есть Аяз Гулиев. Возможности есть, и мы доверяем каждому. (Игорь Рабинер)