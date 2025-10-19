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19 октября 2025, 15:07

Дивеев не сыграет с «Акроном» в Кубке из-за перелома носа

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил перелом носа в матче 12-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:3), сообщает пресс-служба клуба.

Дивеев в первом тайме игры столкнулся с Артемом Карпукасом и разбил нос. Медики остановили кровотечение, и футболист смог продолжить участие в матче.

26-летний защитник пропустит матч группового этапа FONBET Кубка России против «Акрона», который пройдет 21 октября в Москве.

Футболист будет готовиться к домашней игре 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» 25 октября.

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Игорь Дивеев
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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