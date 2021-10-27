Директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал «СЭ» победу над «Крыльями Советов» в матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России (1:0).

«Доволен, как ходом игры, так и результатом. Несмотря на то, что у нас не все получается в рамках ФНЛ по каким-то субъективным причинам, я рад, что сегодня футбольный бог отблагодарил нас в этом матче. Ребята показали классный футбол при очень хорошем сопернике. Путь «Крыльев Советов» нам очень симпатичен в плане развития игроков. У них очень думающий, интеллектуальный и прогрессивный тренер и много молодых футболистов. Мы тоже идем по этому пути, потому что Красноярский край — это край, где много людей, которые занимаются футболом.

Сегодня наша команда была целостным коллективом. По судейству вопросов нет. Арбитр был сегодня незаметен, давал играть, и это очень хорошо. Единственное, о чем сожалею, это то, что было мало болельщиков. Поздравляю всех красноярских фанатов и Красноярский край с заслуженной победой. Мы счастливы! Работаем дальше", — сказал Ивахов «СЭ».

«Енисей» набрал шесть очков и выиграл девятую группу. Команда вышла в 1/8 финала. «Крылья» остались на втором месте с тремя очками. На последней позиции «Знамя» из Ногинска — ноль очков.