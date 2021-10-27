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Аленичев и Титов проводят автограф-сессию в Краснодаре

18:54
Автограф-сессия Егора Титова и Дмитрия Аленичева. Фото Екатерина Потапова, «СЭ» Автограф-сессия Егора Титова и Дмитрия Аленичева. Фото Екатерина Потапова, «СЭ»
Автограф-сессия Егора Титова и Дмитрия Аленичева. Фото Екатерина Потапова, «СЭ»
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Легенды российского футбола Дмитрий Аленичев и Егор Титов проводят автограф-сессию перед матчем элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России «Кубань» — «Краснодар».

Она началась за 2 часа до игры. Трофей находится рядом с Аленичевым и Титовым в шатре перед стадионом.

Матч «Кубань» — «Краснодар» пройдет в Краснодаре сегодня, 27 октября, начало — в 19.30 по московскому времени.

Автограф-сессия Егора Титова и Дмитрия Аленичева. Фото Екатерина Потапова, "СЭ"
Автограф-сессия Егора Титова и Дмитрия Аленичева. Фото Екатерина Потапова, «СЭ»

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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