Аленичев и Титов проводят автограф-сессию в Краснодаре

Легенды российского футбола Дмитрий Аленичев и Егор Титов проводят автограф-сессию перед матчем элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России «Кубань» — «Краснодар».

Она началась за 2 часа до игры. Трофей находится рядом с Аленичевым и Титовым в шатре перед стадионом.

Матч «Кубань» — «Краснодар» пройдет в Краснодаре сегодня, 27 октября, начало — в 19.30 по московскому времени.