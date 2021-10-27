Игорь Осинькин о поражении от «Енисея»: «Крылья» должны были играть лучше

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Енисея» (0:1) в матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России.

«Первый раз мы играем при минусовой температуре, — цитирует Осинькина официальный сайт клуба. — Плюс, поле не очень хорошее. Наверное, это то, что оправдываясь надо сказать. Потому что поле действительно помешало. Оно не давало играть в футбол, были постоянные кочки, были ситуации, где мяч не контролировался. Слишком много их было, мы к такому полю не привыкли. От этого слишком зажатые мы были на протяжении всего матча. Контроль мяча, который мы хотели бы вести, в этой ситуации не получился.

Понятно, что мы сделали большую ротацию. В первую очередь, то, что футболисты вышли в таком составе, не значит, что они плохо умеют играть. Это значит, что им нужно время, чтобы стать командой. Этого командного духа нам и не хватило. По ходу игры мы не уступали, но случилась пара несчастных случаев. Я говорю про удаление и голевой момент. Они привели к тому, что матч выиграли те, кто больше этого хотел. В любом случае, поздравляю футбольный клуб «Енисей» с победой. Наверное, она была заслуженной. Желаю им удачного кубкового пути. Мы должны были играть лучше. Должны были быть более подвижные. Но нам не хватило определенных качеств».

«Енисей» выиграл группу и вышел в 1/8 финала. «Крылья Советов» покидают турнир.