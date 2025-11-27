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27 ноября 2025, 19:42

«Динамо» — «Зенит»: Тюкавин, Сергеев и Глушенков выйдут с первых минут

Руслан Минаев

Московское «Динамо» и «Зенит» объявили стартовые составы перед ответным матчем 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры — в 20.30 мск.

Первый матч завершился победой бело-голубых со счетом 3:1.

«Динамо»: Лунев, Касерес, Маричаль, Осипенко, Фернандес, Скопинцев, Рубенс, Фомин, Бителло, Сергеев, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Расулов, Кудравец, Нгамале, Маухуб, Бабаев, Кутицкий, Зайдензаль, Маринкин, Макаров, Окишор, Гладышев.

«Зенит»: Латышонок, Алип, Нино, Горшков, Мантуан, Барриос, Мостовой, Глушенков, Луис Энрике, Жерсон, Педро.

Запасные: Кержаков, Д. Адамов, Эракович, А. Адамов, Вега, Ерохин, Кондаков, Михайлов, Лусиано Гонду, Соболев.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;: онлайн трансляция матча РПЛ 27&nbsp;ноября 2025 года.«Динамо» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Кубка

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