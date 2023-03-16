Орещук — о победе над «Зенитом»: «Была видна тренерская мысль, была команда и удача на стороне «Динамо»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал победу над «Зенитом» (1:1, пенальти — 5:4) в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Очень рад за «Динамо», за клуб и ребят, персонально за Игоря Лещука. «Динамо» заслужило эту победу. Сегодня играли очень достойно, и мы наконец увидели от команды ту игру, которую давно хотели. Это быстрый переход из обороны в атаку, особенно в конце матча здорово получалось. Заметно было, что «Динамо» приехало в Санкт-Петербург не с открытым забралом играть, а выбрали хорошую тактику: все бегали, боролись, цеплялись, кусались. Сегодня была видна тренерская мысль, была команда и удача на стороне «Динамо». Кто теперь составит «Динамо» конкуренцию в борьбе за Кубок России? Назову «Спартак» и ЦСКА», — приводит Metaratings.ru слова Орещука.

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6). И «Краснодар», который переиграл «Ахмат» (3:0).