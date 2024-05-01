«Динамо» сыграет со «Спартаком» в 1/2 финала Пути регионов Кубка России 1 мая

Началась трансляция столичного дерби между «Динамо» и «Спартаком» в рамках 1/2 финала Пути регионов Кубка России на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также встречу транслируют платные онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» начал текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями противостояния «Динамо» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте.

В плей-офф Пути РПЛ красно-белые обыграли «Оренбург» (0:1 — в гостях, 3:1 — дома), уступили «Зениту» (1:2 — дома, 0:0 — в гостях).

Бело-голубые после проигрыша «Зениту» в Пути РПЛ (1:0 — дома, 0:2 — в гостях) отправились в Путь регионов, где победили «СКА-Хабаровск» (2:1) и «Оренбург» (4:2).

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