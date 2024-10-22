«Динамо» Махачкала и «Спартак» встретятся в матче группового турнира FONBET Кубка России во вторник, 22 октября. Игра пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске, стартовый свисток — в 18.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до матча и также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Основные события игры «Динамо» Махачкала — «Спартак» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Первая встреча команд в этом розыгрыше Кубка России завершилась победой махачкалинцев — 1:0. Перед последним туром «Спартак» обеспечил себе первое место в группе с 12 очками, а махачкалинское «Динамо» с 8 очками делит второе место с «Динамо» из Москвы.