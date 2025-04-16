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16 апреля, 22:25

ЦСКА сыграл вничью с московским «Динамо» и стал вторым финалистом пути РПЛ Кубка России

Алина Савинова
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Ярослав Гладышев (слева) и Матвей Кисляк (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА и московское «Динамо» сыграли вничью в ответном матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0. Игра состоялась на «ВТБ Арене» в Москве.

По сумме двух встреч ЦСКА вышел в финал пути РПЛ (первая игра — 2:1) и сыграет против «Зенита», который в полуфинальном противостоянии обыграл «Ростов» (1:0; 2:0). Первый матч этой стадии запланирован на период 29 апреля-1 мая, ответный — на 13-15 мая.

«Динамо» продолжит выступление в пути регионов, где во втором этапе 1/2 финала на выезде встретится со «Спартаком» 29 апреля-1 мая.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
16 апреля, 20:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:0
ЦСКА

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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