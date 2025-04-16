Кубок России, расписание матчей 15-16 апреля: «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА, «Зенит» победил «Ростов» и другие матчи
Матчи плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов FONBET Кубка России.
Во вторник, 15 апреля, прошли два матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов: «Локомотив» победил «Ахмат» (2:1), «Спартак» разгромил «Урал» (3:0).
В среду, 16 апреля, состоялись ответные матчи 1/2 финала пути РПЛ: «Зенит» победил «Ростов» (2:0; счет по сумме двух встреч — 3:0), «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА (0:0; счет по сумме двух встреч — 1:2).
15 апреля, вторник
Путь регионов
16 апреля, среда
Путь РПЛ
Кубок России по футболу-2024/2025: новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика
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