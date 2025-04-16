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16 апреля, 22:28

Кубок России, расписание матчей 15-16 апреля: «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА, «Зенит» победил «Ростов» и другие матчи

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Сауль Гуарирапа и Фабиан Бальбуэна.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Матчи плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов FONBET Кубка России.

Во вторник, 15 апреля, прошли два матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов: «Локомотив» победил «Ахмат» (2:1), «Спартак» разгромил «Урал» (3:0).

В среду, 16 апреля, состоялись ответные матчи 1/2 финала пути РПЛ: «Зенит» победил «Ростов» (2:0; счет по сумме двух встреч — 3:0), «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА (0:0; счет по сумме двух встреч — 1:2).

15 апреля, вторник

Путь регионов

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
15 апреля, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:1
Ахмат
FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
15 апреля, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:0
Урал

16 апреля, среда

Путь РПЛ

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
16 апреля, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Ростов
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
16 апреля, 20:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:0
ЦСКА

Кубок России по футболу-2024/2025: новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика

Футбол
Кубок России
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