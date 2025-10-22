«Динамо» благодаря хет-трику Бабаева разгромило «Крылья» и сыграет с «Зенитом» в плей-офф Кубка России

Московское «Динамо» разгромило «Крылья Советов» в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:0.

Хет-трик у бело-голубых оформил Ульви Бабаев. 21-летний полузащитник отличился на 22-й, 71-й и 78-й минутах. Еще один гол хозяев на 59-й минуте со штрафного забил Даниил Фомин.

«Динамо» (11 очков) заняло второе место в группе B. Бело-голубые вышли в четвертьфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России, где сыграют с «Зенитом», который досрочно выиграл квартет A.

«Крылья Советов» (8) стали третьими в группе B и сыграют в плей-офф Пути регионов турнира.