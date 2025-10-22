Определились все пары 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России

Стали известны все пары четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Это произошло после победы «Динамо» над «Крыльями Советов» (4:0) в 6-м туре группового турнира. Бело-голубые заняли второе место в группе B и в 1/4 финала сыграют с «Зенитом», ставшим победителем группы A.

Пары 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России: