Определились все пары 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России
Стали известны все пары четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Это произошло после победы «Динамо» над «Крыльями Советов» (4:0) в 6-м туре группового турнира. Бело-голубые заняли второе место в группе B и в 1/4 финала сыграют с «Зенитом», ставшим победителем группы A.
Пары 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России:
- «Зенит» — «Динамо» (Москва)
- «Краснодар» — «Оренбург»
- «Спартак» — «Локомотив»
- ЦСКА — «Динамо» (Махачкала)
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