«Динамо» — «Краснодар»: судья отменил красную карточку Пальцева после вмешательства ВАР

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев получил желтую карточку в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против московского «Динамо».

В концовке первого тайма Пальцев сфолил на полузащитнике бело-голубых Бителло, который упал на газон. Главный арбитр Иван Абросимов показал футболисту «быков» красную карточку, но после вмешательства ВАР отменил свое изначальное решение и показал Пальцеву желтую карточку.

Игра проходит на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.

08 апреля, 18:15. Динамо (Москва)

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