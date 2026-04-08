«Динамо» — «Краснодар»: судья отменил красную карточку Пальцева после вмешательства ВАР
Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев получил желтую карточку в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против московского «Динамо».
В концовке первого тайма Пальцев сфолил на полузащитнике бело-голубых Бителло, который упал на газон. Главный арбитр Иван Абросимов показал футболисту «быков» красную карточку, но после вмешательства ВАР отменил свое изначальное решение и показал Пальцеву желтую карточку.
Игра проходит на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар».
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