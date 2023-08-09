«Динамо» — «Краснодар»: Ахметов промахнулся с пенальти и упустил шанс сравнять счет

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов не реализовал пенальти в ворота «Динамо» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В концовке первого тайма Ахметов подошел к точке после попадания мяча в руку защитника «Динамо», но не сумел попасть в ворота Игоря Лещука.

«Динамо» с 1 очком занимает третье место в группе D FONBET Кубка России после первого тура. «Краснодар», уступивший «Спартаку» (1:2) в стартовом матче, замыкает квартет.