«Динамо» — «Краснодар»: бело-голубые выигрывают после первого тайма

«Динамо» на своем поле обыгрывает «Краснодар» после первого тайма матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Хозяева вышли вперед на 31-й минуте — с пенальти отличился Даниил Фомин. Четыре минуты спустя Вячеслав Грулев удвоил преимущество бело-голубых.

На 41-й минуте «Краснодар» сократил отставание в счете благодаря голу Никиты Кривцова. Через несколько минут «быки» могли восстановить равенство в счете, но Ильзат Ахметов не реализовал одиннадцатиметровый.

«Динамо» с 1 очком занимает третье место в группе D FONBET Кубка России после первого тура. «Краснодар», уступивший «Спартаку» (1:2) в стартовом матче, замыкает квартет.