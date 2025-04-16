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Сегодня, 19:41

«Динамо» и ЦСКА объявили стартовые составы на ответный матч в Кубке России

Сергей Ярошенко
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Появились стартовые составы «Динамо» и ЦСКА на ответный матч 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 20.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — ЦСКА.

«Динамо»: Лунев, Бальбуэна, Касерес, Кутицкий, Даса, Глебов, Фомин, Чавес, Бителло, Карраскаль, Гладышев.

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Роша, Дивеев, Гайич, Кисляк, Обляков, Пьянич, Файзуллаев, Койта, Гудрирапа.

Первая полуфинальная игра команд состоялась 12 марта на «ВЭБ Арене» и завершилась победой ЦСКА со счетом 2:1.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
16 апреля, 20:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
ЦСКА

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ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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